Таку інформацію повідомили у телеграм каналі Збройних Сил України. Командира Сергія Аграновича з позивним "Водяний", вбили в боях за Авдіївку.

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Сергія Аграновича ліквідовано / фото "Миротворець"

У орків знову втрати. У боях за Авдіївку було вбито командира другої роти батальйону "Спарта" Сергія Аграновича, відомого під позивним "Водяний",

– повідомили у ЗСУ.

Найманці Кремля / фото "Миротворець"

Військовий РФ є фігурантом організації "Миротворець". Там зазначили, що у "Спарті" Агранович був командиром групи швидкого реагування. Він проживав у місті Костянтинівка на Донеччині.

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