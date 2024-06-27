Макрон не сможет отправить войска в Украину в случае победы Барделлы, – Ле Пен

Вскоре во Франции состоятся два тура досрочных парламентских выборов. Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен заявила, что в случае своей победы, она запретит отправлять французские войска в Украину.

Она также предполагает, что ее партия будет иметь абсолютное большинство в парламенте. Это сделает лидера ее списка Жордана Барделлу незаменимым кандидатом на должность премьер-министра.

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Как может измениться поддержка Украины, если во Франции победит Ле Пен

Ле Пен считает, что в случае победы на парламентских выборах и сосуществования с президентом Эммануэлем Макроном, правительство во главе с Жорданом Барделлой будет иметь значительные разногласия с президентом по поддержке Украины.

Глава Вооруженных сил для президента – это будет почетный титул, потому что именно премьер-министр будет держать в руках кошелек,

– заявила Ле Пен.

Она добавила, что Барделла не намерен ссориться с Макроном, но молодой политик начертил красные линии.

"Что касается Украины, то президент не сможет отправить туда войска", – отметила лидер ультраправых.

Ле Пен прогнозирует, что ее партия получит абсолютное большинство в парламенте, что сделает Барделлу незаменимым кандидатом на должность премьер-министра.

Она подчеркнула, что в случае победы ее партии президент Макрон будет вынужден считаться с выбором французских избирателей, поскольку сам не планирует баллотироваться на повторный срок, что ослабляет его позиции.

Напомним, что ранее премьер Франции Габриэль Атталь заявил, что его страна может сократить помощь Украине. Это может произойти, если ультраправые победят на парламентских выборах.