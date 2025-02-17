Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BBC. После заявления Великобритании о готовности отправить миротворцев в Украину, в Германии также не исключают такой возможности.

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Германия готова поддержать миротворческую миссию в Украине

Депутат Бундестага Юрген Хардт заявил BBC, что ФРГ может стать частью европейской миротворческой миссии, если она будет базироваться на международном праве.

Мы не хотим вступать с войсками в эту войну,

– подчеркнул Хардт.

В то же время он отметил, что Германия не откажется от участия, если миротворцы будут направлены для обеспечения прекращения огня и стабильности в регионе.

К слову, ранее Кир Стармер заявил о готовности отправить британские войска в Украину для обеспечения мирного соглашения и безопасности Европы.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что пока не планируется отправка польских военных в Украину.

Туск отметил, что решения принимаются в Варшаве, и Польша будет сотрудничать с Францией для обеспечения безопасности Европы и Украины.