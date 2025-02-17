Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC. Після заяви Великої Британії про готовність відправити миротворців в Україну, у Німеччині також не виключають такої можливості.
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Німеччина готова підтримати миротворчу місію в Україні
Депутат Бундестагу Юрген Хардт заявив BBC, що ФРН може стати частиною європейської миротворчої місії, якщо вона буде базуватися на міжнародному праві.
Ми не хочемо вступати з військами в цю війну,
– наголосив Хардт.
Водночас він зазначив, що Німеччина не відмовиться від участі, якщо миротворці будуть направлені для забезпечення припинення вогню та стабільності в регіоні.
До слова, раніше Кір Стармер заявив про готовність відправити британські війська в Україну для забезпечення мирної угоди та безпеки Європи.
Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що поки не планується відправка польських військових в Україну.
Туск наголосив, що рішення приймаються у Варшаві, і Польща співпрацюватиме з Францією для забезпечення безпеки Європи та України.