Про це розповідає 24 Канал з посиланням на BBC. Після заяви Великої Британії про готовність відправити миротворців в Україну, у Німеччині також не виключають такої можливості.

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Німеччина готова підтримати миротворчу місію в Україні

Депутат Бундестагу Юрген Хардт заявив BBC, що ФРН може стати частиною європейської миротворчої місії, якщо вона буде базуватися на міжнародному праві.

Ми не хочемо вступати з військами в цю війну,

– наголосив Хардт.

Водночас він зазначив, що Німеччина не відмовиться від участі, якщо миротворці будуть направлені для забезпечення припинення вогню та стабільності в регіоні.

До слова, раніше Кір Стармер заявив про готовність відправити британські війська в Україну для забезпечення мирної угоди та безпеки Європи.

Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що поки не планується відправка польських військових в Україну.

Туск наголосив, що рішення приймаються у Варшаві, і Польща співпрацюватиме з Францією для забезпечення безпеки Європи та України.