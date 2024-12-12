Польський прем'єр Дональд Туск пояснив, що поки не планується відправка їхнього контингенту в Україну. Про це передає кореспондентка 24 Каналу.

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Такого не планують

Під час брифінгу Дональд Туск вирішив відповісти всім, хто спекулює на цій темі. За його словами, поки таких дій не планують.

Хочу заперечити спекуляції щодо можливої присутності військ тієї чи іншої країни в Україні після досягнення перемирʼя, припинення вогню чи досягнення миру,

– сказав він.

Він наголосив, що у Польщі рішення приймаються у Варшаві і лише у Варшаві. Водночас Туск пояснив, що його держава буде співпрацювати з Францією над розробкою рішень, які перш за все забезпечать безпеку Європу, а також України та її громадян.

За словами польського прем'єра, мовиться про те, щоб Європа була стабільною.