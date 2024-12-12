Там припускають, що відповідні заходи можуть розпочатися у другій половині 2025 року. Так вважає повноважний представник польського уряду щодо відновлення України Павел Коваль, повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24.

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Що заявили у Польщі про війну

Польський посадовець переконаний у тому, що війна не закінчиться швидко, однак він припускає припинення вогню та завершення гарячої фази на фронті. За його словами, ключовим залишається те, за яких умов це станеться, та що буде після цього.

На його думку, повторення подібного сценарію з початком бойових дій знову не стане для Росії проблемою, й Москва, може вкотре "розморозити" свою агресію. Водночас він не вважає припинення вогню на поточній лінії остаточною втратою територій для України.

Сьогодні є Путін, завтра його не буде,

– заявив представник польського уряду.

Павел Коваль також зауважує, що у територіальному питанні Захід орієнтується на кордони України, які визнані міжнародним правом, а не на поточну ситуацію на фронті та підконтрольні ворогу ділянки. Крім вищезгаданого, він висловився й про відновлення.

"Здається, що всі готуються до відновлення наступного року, що воно скоро почнеться. За моїми оцінками, це почнеться в другій половині наступного року", – резюмував він.

До слова, днями Трамп заявив, що президент України хоче припинення вогню та укласти мир. Зеленський вважає, що для цього настав час. За словами новообраного американського лідера, Путін теж повинен думати, що прийшов час говорити про мир, оскільки він програв, втративши 700 тисяч людей.