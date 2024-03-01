Макрон созывает лидеров всех партий: СМИ пишут о возможности отправления спецназа в Украину

Елисейский дворец разослал лидерам парламентских партий приглашения на встречу в "формате Сен-Дени", посвященную ситуации в Украине. Ранее СМИ писали, что Франция рассматривает возможность отправки в Украину спецназа для защиты некоторых территорий.

Важно, что эта встреча происходит на фоне заявления Эммануэля Макрона о возможности введения войск НАТО в нашу страну. Он утверждал, что пока консенсуса нет, однако в будущем не стоит исключать такую возможность.

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Разговор с оппозицией

Как пишет французское издание Politique, Эммануэль Макрон 7 марта планирует обсудить со всеми политическими силами Франции ситуацию в нашем государстве. Вероятно, Макрон хочет поднять тему возможности отправки войск в Украину.

Отмечается, что на следующий день после громких заявлений о возможности ввода иностранных войск в Украину, Елисейский дворец инициировал дебаты и голосование в парламенте по двусторонней безопасности соглашения, заключенного в феврале.

Издание утверждает, что президентская команда намерена сделать войну в Украине и отношение к России центральной темой своей предвыборной компании.

При чем здесь спецназ

Ранее LeMonde со ссылкой на собственные источники писало, что Франция раздумывает над тем, чтобы позволить своим спецназовцам и другим подразделениям пересекать границу с Украиной. Это стало бы способом создать "стратегическую дилемму" для России.

Издание отмечало, что французское присутствие помогло бы защитить некоторые территории Украины, а также ограничить удары со стороны оккупантов.

В то же время как сообщил изданию украинский источник, все союзные государства присутствуют в Украине. Это не боевые подразделения, однако есть представители всех спецслужб.

Если есть поставки оружия, там должны быть люди, которые физически предоставляют информацию о том, как использовать это оборудование. Украина также используется как полигон для испытания новой техники. Испытываются беспилотники. Понятно, на местах работают мастера такого рода,

– утверждал источник.

Отметим! Сразу после своего громкого заявления Эммануэль Макрон подчеркнул, что каждое его слово, которое он произносит на эту тему, является взвешенным, продуманным и взвешенным.

В то же время премьер-министр Франции Габриэль Атталь подтвердил возможность отправки войск. Он отметил, что речь идет о солдатах, которые участвуют в учениях, противовоздушной обороне или обороне границы.