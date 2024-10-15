Немного уступает армии России: сколько военных есть в КНДР и могут ли их отправить в Украину

Разговоры о том, что военные КНДР могут вступить в войну против Украины на стороне России продолжаются уже довольно долго. Численность этой армии действительно позволяет им это сделать.

Северная Корея может отправить своих военных для пополнения армии России, которая воюет с Украиной. Что известно об армии Северной Кореи – читайте в тексте 24 Канала.

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Армия КНДР очень многочисленная

Там действует всеобщая воинская обязанность: с 17 лет, срок службы – 10 лет для мужчин и 5 для женщин. Это связано с тем, что страна живет в состоянии войны и постоянно готовится к возобновлению конфликта с Южной Кореей.

Точное количество военных КНДР неизвестно. Это одна из самых закрытых информаций в мире. Эксперты называют количество от 800 тысяч до 1,2 миллиона солдат. Кроме того, есть 4 миллиона резервистов. Однако по другим данным эта армия 5-я в мире по численности и насчитывает 1.28 миллиона человек и 5.8 миллиона военизированных подразделений и резервов.

Армия Северной Кореи состоит из 1 бронетанковой дивизии, 15 отдельных бронетанковых бригад, 6 механизированных и 27 пехотных дивизий и 14 пехотных бригад. А также 1 артиллерийской дивизии, 21 артиллерийской бригады, 9 ракетно-артиллерийских бригад.

Также к этим силам надо добавить силы специального назначения, а именно 3 воздушно-десантные бригады и один отдельный батальон, 10 снайперских бригад, 9 легких пехотных бригад, 17 отдельных разведывательных батальонов, а также 8 отдельных батальонов спецназначения главного разведывательного управления.

Кроме этого в составе вооруженных сил КНДР военно-морские силы численностью в 60 тысяч, воздушные силы на 110 тысяч, а также ракетные войска стратегического назначения количеством до 10 тысяч. Конечно, все эти оценки приблизительные.

КНДР тратит на содержание военных 27% национального дохода. Там нет гражданских строительных компаний, все в стране строят военные строители.

Какую технику имеет Северная Корея

На вооружении в армии находится около 3500 боевых танков, более 560 легких танков, более 2500 БТРов, около 21 000 артиллерийских систем и минометов.

В 2007 году на вооружении ВВС находилось около 1100 самолетов и вертолетов, таким образом, военная авиация КНДР является одной из самых многочисленных в мире.

Опасность для Украины заключается в том, что КНДР имеет большие резервы и может отправлять мужчин воевать против нашего государства. Кроме этого, значительное количество населения живет за чертой бедности, поэтому может решить заработать и подписать контракт с Россией.

К тому же в КНДР жесточайшая цензура. Поэтому даже о значительных потерях будут молчать и никак не сообщать.

Военные КНДР уже присутствуют на оккупированных территориях

Министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен сказал, что КНДР вероятно направит свои регулярные войска в Украину в поддержку России. В то же время была информация о том, что северокорейские военные в роли так называемых "советников", уже не только присутствуют на оккупированной территории Украины, но и несут потери.

В частности неофициально сообщали, что 3 октября в результате высокоточного удара было ликвидировано шесть офицеров из КНДР, а также еще 14 российских.