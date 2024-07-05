В то же время польский глава отметил, что Россия не должна выиграть войну в Украине, поскольку это создаст огромную угрозу для Европы и всего мира. Об этом Дуда заявил на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Петером Пеллегрини, передает 24 Канал.

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Что сказал Дуда об отправке польских войск в Украину

Президент Польши заявил, что его страна должна воздержаться от развертывания своих солдат в Украине сейчас. По словам польского главы, такой шаг может привести к втягиванию члена НАТО в войну.

По словам Дуды, позиция Польши заключается в том, чтобы отправлять нашему государству военную помощь, но не размещать там своих солдат.

Мы надеемся, что нам никогда не придется посылать наших солдат в Украину, чтобы они воевали там в защиту Республики Польша или НАТО. Поэтому я надеюсь, что такой необходимости не будет, что Россия не доведет до такой ситуации,

– сказал польский глава.

Дуда также отметил, что Польша абсолютно не хочет участвовать в войне России против Украины, а также, чтобы польские военные воевали в нашем государстве.

Ранее правительство Нидерландов не исключило участие в коалиции по обучению военных в Украине. Однако, по словам Министра обороны страны, окончательного решения по этому поводу пока нет.