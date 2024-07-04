Да, нидерландское издание заявило, что правительство страны "в целом не исключает" участие в в инициативе по военной подготовке в Украине, которую предложил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Позиция Нидерландов

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс хоть и не исключил участие в коалиции, однако заявил, что еще слишком рано занимать окончательную позицию в этом вопросе.

По его словам, "всегда нужно взвешивать добавленную стоимость и риски".

И в этом должна принять участие широкая коалиция стран при поддержке важнейших союзников НАТО,

– сказал он.