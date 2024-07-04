Так, нідерландське видання заявило, що уряд країни "загалом не виключає" участь у в ініціативі щодо військового вишколу в Україні, яку запропонував президент Франції Еммануель Макрон.
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Позиція Нідерландів
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс хоч і не виключив участь в коаліції, однак заявив, що ще занадто рано займати остаточну позицію у цьому питанні.
За його словами, "завжди потрібно зважувати додану вартість та ризики".
І в цьому має взяти участь широка коаліція країн за підтримки найважливіших союзників НАТО,
– сказав він.
- Нагадаємо, що нещодавно начальник Генштабу Франції Тьєрі Бурар запросив США та 10 європейських країн взяти участь у навчальній місії, мета якої – тренувати українських воїнів на території України.
- Ще раніше Макрон заявив, що Франція хоче підготувати бригаду для ЗСУ. Він пропонує, щоб французькі інструктори взяли участь в підготовці й навчанні українських військових.
- Також Politico писало, що під час телефонної розмови із Джо Байденом президент Франції запропонував відправити західні війська в Україну для навчання українських військових у зоні бойових дій. Президент США висловив стурбованість, що такий крок може стати ескалацією.
- Водночас Макрон вважає, що відправка французьких інструкторів в Україну не є ескалацією, а цілком легітимною дією.