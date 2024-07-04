Так, нідерландське видання заявило, що уряд країни "загалом не виключає" участь у в ініціативі щодо військового вишколу в Україні, яку запропонував президент Франції Еммануель Макрон.

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Позиція Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс хоч і не виключив участь в коаліції, однак заявив, що ще занадто рано займати остаточну позицію у цьому питанні.

За його словами, "завжди потрібно зважувати додану вартість та ризики".

І в цьому має взяти участь широка коаліція країн за підтримки найважливіших союзників НАТО,

– сказав він.