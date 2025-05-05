Чтобы провести время с семьей: сколько длится отпуск для военных по уходу за ребенком

Военные в Украине имеют право брать отпуск, для того, чтобы увидеться с ребенком. Это даст смогу родителям участвовать в воспитании даже во время службы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, Нелли Яковлевой для Новости.Live.

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В Украине доступен отпуск для военных по уходу за ребенком

Такой вид отпуска во время войны дается на 14 дней. Из-за того, что в ВСУ сейчас существует неравенство в отношении родителей, власть позволяет отпускать военных домой для ухода за детьми.

Сейчас мужчины-военнослужащие имеют право на отпуск по уходу за ребенком на 14 дней. Конечно это мало, но с другой стороны отец тоже имеет право участвовать в жизни ребенка,

– сказала чиновница.

Комитет по национальной безопасности и обороне также будет рассматривать возможность, по которой один из родителей сможет уволиться со службы, если кто-то в семье является военным. Супруги военных имеют право определять, кто останется ухаживать за ребенком, а кто будет служить дальше.

Таким образом Верховная Рада сможет обеспечить базовые принципы прав человека. По мнению Нелли Яковлевой, такой законопроект обязательно должен быть принят.

Отметим, что такие изменения актуальны только для семей, где есть дети до 18 лет.

Напомним, во время военного положения существует несколько случаев, когда военного могут уволить со службы. Вернуться к гражданской жизни воины могут по возрасту, состоянию здоровья, семейным обстоятельствам. Также из ВСУ увольняют, когда человек имеет обвинительные приговоры суд или воспитывает ребенка с инвалидностью.