Опасность отравления аммиаком: как уберечься от ядовитого химического вещества

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинское население своими ракетными обстрелами. Так, захватчики 5 июня повредили аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области, в результате чего произошла разгерметизация этого трубопровода.

Впоследствии глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал, что угрозы для местного населения в результате аварии – нет. Что должны делать украинцы, если бы произошла утечка аммиака, а также какие есть советы, чтобы обеспечить себя в случае отравления этим химическим веществом, разбирался 24 Канал.

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Что делать в случае утечки аммиака

Важно отметить, что химические соединения могут быть опасны для здоровья человека. Они могут раздражать глаза, слизистые, кожу и дыхательные пути. У людей могут возникнуть насморк, ощущение сухости в горле, осиплость голоса, насморк, носовое кровотечение, боль в груди. Одним из наиболее опасных химических соединений является аммиак.

Аммиак – бесцветный газ с резким удушающим запахом, хорошо растворимый в воде, взрывоопасный, токсичный. Это вещество легче воздуха, поэтому для защиты от него нужно использовать укрытия, подвалы, нижние этажи домов.

Аммиак начинает взаимодействовать сразу после контакта с влагой на поверхности кожи, глаз, рта, слизистых поверхностей. Кроме того, он образует едкое вещество, что может привести к некрозу тканей.

Среди наиболее распространенных симптомов отравления аммиаком можно выделить:

жжение в носу, горле, дыхательных путях, что может вызвать дыхательную недостаточность;

при контакте с кожей, глазами, аммиак вызывает раздражение, а при более высокой концентрации – ожоги кожи и поражение глаз до слепоты;

в случае получения высокой концентрации аммиака во время еды можно получить повреждение рта, горла, желудка.

Пока какого-то противоядия от аммиака – нет. Однако уменьшить его влияние на организм можно.

Как нужно себя вести во время утечки аммиака

В случае эвакуации населения люди должны одеться так, чтобы все части тела были закрытыми. Кроме этого, необходимо взять с собой аптечку и использовать противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой, раствором уксусной или лимонной кислоты.

При утечке аммиака следует соблюдать следующие простые правила:

выйти из зараженного района перпендикулярно направлению ветра.

если нет возможности покинуть район заражения, нужно спуститься в укрытиях, подвалы, или остаться в квартире или доме, предварительно загерметизировав окна, двери, вентиляцию

в квартире или доме следует пройти в ванную комнату и включить душ на мелкое распыление, ведь вода поглощает аммиак из воздуха. Вентиляцию ни в коем случае включать не нужно, потому что она извлекает чистый воздух и затягивает – загрязненный

если запах аммиака проник в помещение, нужно дышать через увлажненную марлевую повязку, желательно смочить 5% раствором уксусной или лимонной кислоты.

Как помочь отравившемуся аммиаку человеку

Если уж так случилось, что человек отравился аммиаком, его нужно вывести на свежий воздух. Также этому лицу можно дать теплое молоко с пищевой содой, что нейтрализует влияние химического вещества на организм.

При попадании аммиака в глаза нужно промыть их водой, или же протереть вазелиновым или оливковым маслом. При поражении кожи – обмыть ее чистой водой.

Если человек не может самостоятельно перемещаться, то необходимо его транспортировать лежа. Кроме этого, ее следует обеспечить теплом, покоем и дать увлажненный кислород.