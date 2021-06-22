Кроме этого, возросло количество пациентов. Об этом сообщила 22 июня заведующая отделом эпидемиологического надзора областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Карлова.
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Подробнее о заболеваниях пострадавших
По словам специалиста, уже появились результаты первых анализов. Их пробы собрали сразу после инцидента, 17 июня.
По состоянию на сейчас уже есть 42 больных, у которых выявлена культура рода сальмонелла. Исследование этой культуры продолжается, то есть идет ее идентификация, изучаются ее биохимические свойства, чтобы определить конечный диагноз,
– сказала Карлова.
Также она добавила, что диагноз будет впоследствии уточнен. То есть с гастроэнтероколита на сальмонеллез.
Что показало обследование персонала
Также сдали анализы работники заведений питания. У нескольких из них обнаружили Staphylococcus aureus в образцах анализов из носа. Поскольку это свидетельствует о том, что эти люди являются возбудителями инфекции, поэтому им нельзя работать.
Еще 1 больной сальмонеллой есть среди работников. Этот человек уже госпитализирован.
Больные продолжают обращаться
- Количество пострадавших в этом отравлении растет.
- Всего их уже 87.
- Из этих людей – 19 детей.
- На амбулаторном лечении находятся только 4 пациентов.
- Остальные госпитализированы в различные медучреждения.
- Их состояние определяют, как удовлетворительное.
В заведениях была антисанитария
На поверхностях в ресторанах обнаружили флору Klebsiella pneumoniae. Это условно патогенный организм, который при накоплении также может вызывать инфицирование.
А вот представителей бактерий Salmonella enteritidis обнаружили на доске для нарезания. Кроме этого сальмонеллу нашли в роллах, которые заказывали в заведении. Это были роллы, которые в своем составе имели омлет, мягкий сыр, рыбу, огурец и паштет.
Это все происходит из-за несоблюдения санитарно-гигиенических условий, то есть практически можно сказать, антисанитария происходила в этом заведении,
– пояснила Татьяна Карлова.
Кратко об отравлении в "Якитории"
- Все пострадавшие ели в одном из 2 харьковских заведений японской кухни.
- После этого количество больных неуклонно растет.
- В заведениях взяли пробы и отправили их на анализ.
- В сети сказали, что окажут материальную помощь пострадавшим.
- По состоянию на 19 июня пострадавших было уже почти 80.
- По состоянию на 22 июня, "Якитория" перевела на лечение 150 тысяч гривен.
- Впоследствии начали расследование этого инцидента и в полиции.
- Там его считают нарушением санитарных правил по предотвращению массовых отравлений.
- Виновным грозит до 3 лет заключения.
- Часть пострадавших начали выписывать 22 июня.