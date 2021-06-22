Кроме этого, возросло количество пациентов. Об этом сообщила 22 июня заведующая отделом эпидемиологического надзора областного центра контроля и профилактики болезней Татьяна Карлова.

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Подробнее о заболеваниях пострадавших

По словам специалиста, уже появились результаты первых анализов. Их пробы собрали сразу после инцидента, 17 июня.

По состоянию на сейчас уже есть 42 больных, у которых выявлена культура рода сальмонелла. Исследование этой культуры продолжается, то есть идет ее идентификация, изучаются ее биохимические свойства, чтобы определить конечный диагноз,

– сказала Карлова.

Также она добавила, что диагноз будет впоследствии уточнен. То есть с гастроэнтероколита на сальмонеллез.

Что показало обследование персонала

Также сдали анализы работники заведений питания. У нескольких из них обнаружили Staphylococcus aureus в образцах анализов из носа. Поскольку это свидетельствует о том, что эти люди являются возбудителями инфекции, поэтому им нельзя работать.

Еще 1 больной сальмонеллой есть среди работников. Этот человек уже госпитализирован.

Больные продолжают обращаться

Количество пострадавших в этом отравлении растет.

Всего их уже 87.

Из этих людей – 19 детей.

На амбулаторном лечении находятся только 4 пациентов.

Остальные госпитализированы в различные медучреждения.

Их состояние определяют, как удовлетворительное.

В заведениях была антисанитария

На поверхностях в ресторанах обнаружили флору Klebsiella pneumoniae. Это условно патогенный организм, который при накоплении также может вызывать инфицирование.

А вот представителей бактерий Salmonella enteritidis обнаружили на доске для нарезания. Кроме этого сальмонеллу нашли в роллах, которые заказывали в заведении. Это были роллы, которые в своем составе имели омлет, мягкий сыр, рыбу, огурец и паштет.

Это все происходит из-за несоблюдения санитарно-гигиенических условий, то есть практически можно сказать, антисанитария происходила в этом заведении,

– пояснила Татьяна Карлова.

Кратко об отравлении в "Якитории"