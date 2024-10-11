Отравление Ющенко 20-летней давности: в Офисе генпрокурора рассказали о ходе дела
Источник:"Украинская правда"
Известно, что досудебное расследование по делу об отравлении на тот момент кандидата по пост президента Украины Виктора Ющенко во время предвыборной кампании в сентябре 2004 года, до сих пор продолжается.
Об этом рассказали в Офисе Генпрокурора в ответ на запрос "Украинской правды", о чем сообщили в издании.
Смотрите также "Чтобы я извинялся за царское правительство": Ющенко вспомнил разговор с Путиным о преступлениях против Украины
Дело об отравлении Ющенко
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается,
– говорится в сообщении.
В издании пишут, что сейчас досудебным расследованием установлено, что во время проведения предвыборной кампании 6 сентября 2004 года народный депутат, кандидат в президенты Украины Ющенко почувствовал значительное ухудшение здоровья. В дальнейшем ему диагностировали отравление токсичным веществом – диоксином.
Экс-руководитель избирательного штаба Ющенко Александр Зинченко заявлял, что Генеральная прокуратура Украины 21 сентября 2004 года возбудила уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса – покушение на жизнь государственного или общественного деятеля.
В то же время в ответе Офис Генерального прокурора на запрос издания "Украинская правда" отмечается, что прокурорами осуществляется надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в уголовном производстве от 21 ноября 2012 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 112 Уголовного Кодекса Украины.