Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление по вопросам гражданской защиты и ТрО Львовского городского совета.

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Что известно об отравлении людей угарным газом во Львове

Около полуночи 10 января в доме на улице Князя Романа в результате отравления угарным газом пострадали 9 человек. Пятеро из них – это дети 13, 12 и 6 лет. Их доставили в городскую клиническую больницу города Львова в состоянии средней тяжести.

Женщинам 1976 и 1984 годов рождения, которые отравились угарным газом, медики оказали помощь на месте.

Девушек 17 и 18 лет госпитализировали в Областную клиническую больницу Львова. Они в состоянии средней тяжести.

Аварийная бригада сразу же прекратила подачу газа в дом.

Еще раз подчеркиваем, если вы заметили признаки угарного газа в помещении – немедленно откройте все окна для свежего воздуха и звоните в аварийную службу газа (104), вызывайте скорую помощь (103). Выключите все приборы, которые могут генерировать угарный газ, – отметили в управлении горсовета.

Напомним, недавно подобный случай отравления угарным газом произошел на Прикарпатье. Семья из Коломыи пострадала в результате отравления угарным газом, которое, вероятно, возникло из-за неисправности газового котла.