Инцидент произошел 30 сентября, сообщает RMF24.
Подробности инцидента
После вскрытия посылки в подразделении военной полиции двое военнослужащих и гражданский, находившийся в кабинете, почувствовали ухудшение самочувствия. У пострадавших зафиксировали раздражение кожи лица и рук. Из-за недомогания их доставили в медицинское учреждение.
Для минимизации рисков были изолированы еще четыре жандарма, хотя у них не было обнаружено никаких симптомов.
Также из соседнего здания эвакуировали 133 человека, а на место происшествия вызвали группы специалистов химической спасательной службы.
Проверка груза, отправленного в одну из воинских частей в Подкарпатском воеводстве, не подтвердила наличие химических, биологических и радиологических веществ,
– цитирует Министерство национальной обороны Польши.
После обследования трое госпитализированных были выписаны из больницы, поскольку анализы не выявили признаков отравления.
Напомним, в Германии возле электроподстанции обнаружили 21 самодельное взрывное устройство, которое могло быть использовано для коротких замыканий на энергообъектах. Тогда же в Берлине произошел пожар на территории одной из подстанций. Оба инцидента не повлияли на электроснабжение.