Инцидент произошел 30 сентября, сообщает RMF24.

Подробности инцидента

После вскрытия посылки в подразделении военной полиции двое военнослужащих и гражданский, находившийся в кабинете, почувствовали ухудшение самочувствия. У пострадавших зафиксировали раздражение кожи лица и рук. Из-за недомогания их доставили в медицинское учреждение.

Для минимизации рисков были изолированы еще четыре жандарма, хотя у них не было обнаружено никаких симптомов.

Также из соседнего здания эвакуировали 133 человека, а на место происшествия вызвали группы специалистов химической спасательной службы.

Проверка груза, отправленного в одну из воинских частей в Подкарпатском воеводстве, не подтвердила наличие химических, биологических и радиологических веществ,

– цитирует Министерство национальной обороны Польши.

После обследования трое госпитализированных были выписаны из больницы, поскольку анализы не выявили признаков отравления.

Напомним, в Германии возле электроподстанции обнаружили 21 самодельное взрывное устройство, которое могло быть использовано для коротких замыканий на энергообъектах. Тогда же в Берлине произошел пожар на территории одной из подстанций. Оба инцидента не повлияли на электроснабжение.