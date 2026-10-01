Інцидент трапився 30 вересня, передає RMF24.

Деталі інциденту

Після відкриття посилки у підрозділі військової поліції двоє військовослужбовців та цивільний, що перебував в кабінеті, відчули погіршення самопочуття. У постраждалих зафіксували подразнення шкіри обличчя та рук. Через занедужання їх доставили до медзакладу.

Для мінімізації ризиків було ізольовано ще чотирьох жандармів, хоча жодних симптомів у них не виявили.

Також з сусідньої будівлі евакуювали 133 людини, а на місце події викликали групи фахівців хімічної рятувальної служби.

Перевірка вантажу, відправленого до однієї з військових частин у Підкарпатському воєводстві, не підтвердила наявність хімічних, біологічних та радіологічних речовин,

– цитують Міністерство національної оборони Польщі.

Після обстеження трьох госпіталізованих осіб виписали з лікарні, оскільки аналізи не показали ознак отруєння.

Нагадаємо, у Німеччини біля електропідстанції знайшли 21 саморобний вибуховий пристрій, який могли використати для коротких замикань на енергооб'єктах. Тоді ж у Берліні сталася пожежа на території однієї з підстанцій. Обидва інциденти не вплинули на електропостачання.