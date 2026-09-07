Як повідомляє видання Tagesschau з посиланням на прокуратуру Дрездена та земельну кримінальну поліцію Саксонії, чергову знахідку виявили під час тривалих слідчих дій у районі Гьорліц поблизу міста Шляйфе.

Які подробиці у випадках про знайдені вибухові пристрої?

Правоохоронці працювали на місці події протягом п'ятниці, суботи й неділі (4 – 6 вересня), додатково виявивши 9 нових саморобних пристроїв.

За висновками слідчих, конструкція небезпечних знахідок була розрахована на пошкодження високовольтних ліній шляхом провокування коротких замикань.

Важливо! Загалом у районі енергетичного об'єкта криміналісти вилучили 21 вибуховий пристрій.

Пожежа на енергооб'єкті у Берліні

Паралельно у ніч проти 7 вересня близько 02:40 поліція та пожежники Берліна отримали виклик до району Моабіт. На території місцевої електропідстанції спалахнула пожежа, яка охопила частину об'єкта та будівельний майданчик.

Наслідки пожежі на енергооб'єкті в Берліні / Юліан Штеле

Наразі берлінські криміналісти з'ясовують причини займання, розглядаючи версії технічної несправності та умисного злочину. При цьому правоохоронці наголошують, що внаслідок інциденту відключень споживачів від електропостачання вдалося уникнути.

Німецькі правоохоронні органи розслідують можливий зв'язок цих подій зі схожими випадками у землях Бранденбург та Північний Рейн-Вестфалія. У поліції є лист із зізнанням 48-річного мешканця Гевельсберга, який мотивував напади на інфраструктуру боротьбою проти викопного палива та згадував про заплановані акції у Саксонії.

Серія атак на німецькі електромережі

Як уже повідомлялося на нашому сайті, на початку вересня диверсій зазнала електропідстанція Турнов-Прейлак у Бранденбурзі, де через пошкодження ліній вибухнули запалювальні пристрої та вийшов із ладу блок електростанції потужністю 500 мегаватів.

Також нагадаємо, раніше ми писали, що біля підстанції в Берггаймі слідчі знайшли шість пускових пристроїв, призначених для накидання дротів на лінії електропередач.