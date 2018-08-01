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Отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших снова выросло

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От отравления шаурмой в Киеве пострадали 70 человек
От отравления шаурмой в Киеве пострадали 70 человек / Коллаж 24 канал

В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой по состоянию на вечер 1 августа возросло до 70 человек. При этом среди пострадавших –10 детей.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

24 канал сообщал, что в Днепровском районе Киева люди массово отравились шаурмой и сначала было известно о 16 случаях отравления, однако впоследствии количество пострадавших возросло. В полиции начали расследование по факту этого инцидента.

Отмечается, что 33 случая отравления (из них 3 случая среди детей) связаны с употреблением шаурмы возле станции метро "Дарница". Еще 26 человек (среди них 2 детей) отравились шаурмой и сосисками в лаваше с майонезом, приобретенные в МАФе в кафе "Речной порт" на Почтовой площади.

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Кроме того, 11 случаев отравления, из них 5 среди детей, связанные с употреблением шаурмы на Оболони. Еще 1 случай острой кишечной инфекции зарегистрирован у беременной женщины после употребления шаурмы, приобретенной возле станции метро "Лесная".

В ведомстве уточнили, что из 70 пострадавших 10 человек не госпитализированы. Предварительный диагноз пострадавших – сальмонеллез.

Теги: Новости Украины Лечение Здоровье отравление Новости Киева
Источник: 24 канал
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