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Отравление Скрипаля: британское правительство выкупит дом экс-сотрудника ГРУ

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Дом Скрипаля
Дом Скрипаля / ТСН

Правительство Великобритании выкупит на деньги налогоплательщиков дом бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и дом полицейского, отравленных после использования нервно-паралитического вещества в британском городе Солсбери в марте.

Пр это сообщает The Sunday Times.

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Издание отмечает, что сумма сделки оценивается в 1,3 миллиона долларов. В ее рамках планируется также приобрести автомобили и другое семейное имущество. Потому что после использования подобного вещества оба дома стали непригодными для проживания, кроме этого, было заражено имущество жертв нападения.

При этом источники в правительстве Объединенного королевства заявили, что дом Скрипаля планируют купить за 463 тысяч долларов, а дом полицейского Ника Бейли, самочувствие которого ухудшилось при расследовании нападения 4 марта, обойдется в 569 тысяч долларов.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". 12 марта Организация по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) подтвердила использование "Новичка" в отравлении Скрипалей.

10 апреля из больницы было выписана Юлию Скрипаль, а 18 мая – уже сам экс-разведчик Сергей Скрипаль.

 

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
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