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Отруєння Скрипаля: британський уряд викупить будинок екс-співробітника ГРУ

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Будинок Скрипаля
Будинок Скрипаля / ТСН

Уряд Великобританії викупить на гроші платників податків будинок колишнього співробітника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та будинок поліцейського, отруєних після використання нервово-паралітичної речовини у британському місті Солсбері в березні.

Пр оце повідомляє The Sunday Times.

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Видання зазначає, що сума угоди оцінюється у 1,3 мільйони доларів. У її рамках планується також придбати автомобілі та інше сімейне майно. Тому що після використання подібної речовини обидва будинки стали непридатними для проживання, крім цього, було заражено майно жертв нападу.

При цьому джерела в уряді Сполученого королівства заявили, що будинок Скрипаля планують придбати за 463 тисяч доларів, а будинок поліцейського Ніка Бейлі, самопочуття якого погіршилося при розслідуванні нападу 4 березня, обійдеться у 569 тисяч доларів.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.

10 квітня з лікарні було виписано Юлію Скрипаль, а 18 травня – вже самого екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Теги: Новини політики Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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