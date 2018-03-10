Отравление Скрипаля: полиция взяла на изучение анализ останков родственников экс-разведчика РФ

Британское следствие работает на кладбище, где похоронены жена и сын экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, полиция оцепила территорию, где похоронены родственники Сергея Скрипаля. Над могилой сына российского экс-разведчика поставили палатку и взяли с места погребения образцы для расследования дела об отравлении его отца.

Читайте также: Журналисты нашли связь экс-шпиона Скрипаля и российским "компроматом на Трампа"

По данным полиции, дочь Скрипаля Юлия за несколько дней до инцидента посещала могилу своего брата в день его рождения.

Ранее сообщалось, что около 180 военных начали дезактивацию объектов, зараженных нервно-паралитическим веществом.

Напомним, 4 марта в городе Солсбери, на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Кто такой Сергей Скрипаль? Он служил в ГРУ РФ, но в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России.



В декабре 2004 года ФСБ России арестовала его и обвинила в государственной измене и сотрудничестве с английской разведкой. Спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы.



По данным СМИ, он был агентом разведки, которая работает под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля, который на то время уже отсидел 5,5 лет заключения.



Впоследствии его и еще троих граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года.