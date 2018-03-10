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Отруєння Скрипаля: поліція взяла на дослідження аналізи з поховань родичів екс-розвідника РФ

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Отруєння Скрипаля
Отруєння Скрипаля / Радіо Свобода

Британське слідство працює на цвинтарі, де поховані дружина та син екс-розвідника Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на The Guardian.

За даними видання, поліція оточила територію, де поховані родичі Сергія Скрипаля. Над могилою сина російського екс-розвідника звели намет та взяли із місця поховання зразки для розслідування справи про отруєння його батька.

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За даними поліції, дочка Скрипаля Юлія за кілька днів до інциденту відвідувала могилу свого брата в день його народження.

Раніше повідомлялося, що близько 180 військових розпочали дезактивацію об'єктів, заражених нервово-паралітичним речовиною.

Нагадаємо, 4 березня у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річна донька Юлія. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Хто такий Сергій Скрипаль? Він служив у ГРУ РФ, але в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії.

У грудні 2004 року ФСБ Росії заарештувала його та звинуватила у державній зраді та співпраці з англійською розвідкою. Спецслужби стверджують, що його завербували ще в 1995 році. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.

За даними ЗМІ, він був агентом розвідки, яка працює під прикриттям у Європі, зокрема "працював" у британській службі MI-6. За інформацію, яку він постачав з 1990-х років, Скрипаль отримав 100 тисяч доларів. У 2010 році тодішній президент Росії Дмітрій Медведєв помилував Скрипаля, який на той час вже відсидів 5,5 років ув’язнення.

Згодом його та ще трьох громадян Росії, засуджених за шпигунство на користь США та Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, яких було затримано в США в червні 2010 року.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Поліція
Джерело: 24 Канал
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