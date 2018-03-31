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Отравление Скрипаля: РФ направила ноту вопросов к Великобритании и Франции

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Посольство России в Лондоне
Посольство России в Лондоне / Фото из открытых источников

Посольство России в Лондоне направило Министерству иностранных дел Великобритании ноту с 14 вопросами по "делу Скрипач" и МИД Франции со списком из 10 подобных вопросов.

Об этом сообщает сайт российского МИД.

Россия интересуется, почему ей "отказано в праве консульского доступа к двум российских граждан, пострадавших на британской территории".

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Также РФ хочет знать, какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим.

На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы "российское происхождение" вещества, примененного в Солсбери? Есть ли в Великобритании контрольные образцы-эталоны боевой ядовитого вещества, британские представители называют "Новичком"?,
говорится в ноте.

Целый ряд вопросов касается участия Франции в расследовании инцидента.

В частности, РФ хочет знать, на каком основании Франция была вовлечена в технического сотрудничества в расследовании инцидента; доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования; проводилось исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии скрипача и в каких конкретно лабораториях; есть в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования и т.д.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом.

Теги: Новости политики Новости Франции Великобритания Новости России Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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