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Отруєння Скрипаля: РФ направила ноту питань до Великобританії та Франції

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Посольство Росії в Лондоні
Посольство Росії в Лондоні / Фото з відкритих джерел

Посольство Росії у Лондоні направило Міністерству закордонних справ Великобританії ноту з 14 питаннями у "справі Скрипалів" та МЗС Франції зі списком з 10 схожих питань.

Про це повідомляє сайт російського МЗС.

Росія цікавиться, чому їй "відмовлено у праві консульського доступу до двох російських громадян, які постраждали на британській території".

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Також РФ хоче знати, які конкретні антидоти і в якій формі були введені постраждалим.

На підставі яких ознак (маркерів) встановлено нібито "російське походження" речовини, застосованої в Солсбері? Чи є у Великобританії контрольні зразки-еталони бойової отруйної речовини, яку британські представники називають "Новачком"?,
йдеться в ноті.

Цілий ряд питань стосується участі Франції в розслідуванні інциденту.

Зокрема, РФ хоче знати, на якій підставі Франція була залучена до технічного співробітництва в розслідуванні інциденту; які докази передавалися Франції для вивчення і проведення власного розслідування; чи проводилося дослідження французькими фахівцями біоматеріалів Сергія і Юлії Скрипалів і в яких конкретно лабораторіях; чи є в розпорядженні Великобританії матеріали проведеного Францією розслідування і т.д.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. 12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною.

Теги: Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Новини Росії Великобританія Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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