Отравление Скрипаля: Россию на Совбезе ООН сравнили с профессором Мориарти

Британский посол при ООН Карен Пирс сравнила Россию с главным антагонистом из рассказов о Шерлоке Холмсе. Она сообщила, что, если бы Россия приняла участие в расследовании дела об отравлении Скрипалей, то это бы выглядело так, будто профессор Мориарти помогает Холмсу расследовать свое же преступление.

Об этом пишет The Washington Post.

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Заручиться поддержкой России в расследовании, когда она является наиболее вероятным исполнителем преступления, – это будто профессор Мориарти хочет помочь расследовать преступление, которое он сам и совершил,

– сказала посол Великобритании при ООН Карен Пирс.

Стоит добавить, что во время заседания Совета безопасности ООН, созванного Британией 14 марта в связи с отравлением Скрипалей, постпред России Василий Небензя тоже вспомнил персонажей британского писателя Артура Конан Дойля. В свою очередь, он обозвал членов британского правительства, которые обвиняют Россию в причастности к применению силы в Солсбери, "коллективным инспектором Лестрейдом, который не обладает двойным интеллектом и не владеет дедуктивным методом".

Отметим, что еще в марте на фасаде здания МИД Великобритании в Лондоне появилась световая проекция с изображением президента России Владимира Путина. На ней он улыбается, а вокруг красуются надписи "Miss me?" (Скучали по мне?) Отметим, что мем "Miss me?" является отсылкой к персонажу профессора Мориарти из сериала BBC о Шерлоке Холмсе.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. 12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". После этого 30 стран мира, в том числе и Украина, и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов. В общем, в РФ вернутся 153 дипломата.