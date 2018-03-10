Отравление Скрипаля: следствие имеет 200 свидетелей

В расследовании дела об отравлении бывшего русского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в полиции Великобритании уже есть более 200 свидетелей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы МВД Великобритании Амбер Радд.

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4 марта в городе Солсбери, что на юге Соединенного королевства, отравили 66-летнего бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Отмечается, что следователи изучают более 240 доказательств.

"Обе жертвы отравления остаются в больнице, состояние их критическое, но стабильное", — заявила Радд после заседания комитета по безопасности.

Она также добавила, что состояние полицейского, которого тоже отравили после начала дела Скрипаля, остается тяжелым. По словам главы МВД, сейчас в расследовании задействовано более 250 полицейских.