Отруєння Скрипаля: слідство має 200 свідків

У розслідуванні справи отруєння колишнього російського офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у поліції Великобританії вже є понад 200 свідків.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова глави МВС Великобританії Амбер Радд.

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4 березня у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річна донька Юлія. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Зазначається, що слідчі вивчають понад 240 доказів.

"Обидві жертви отруєння залишаються у лікарні, стан їх критичний, але стабільний", – заявила Радд після засідання комітету з безпеки.

Вона також додала, що стан поліцейського, якого теж отруїли після початку справи Скрипаля, залишається важким. За словами глави МВС, наразі у розслідуванні задіяно понад 250 поліцейських.