Выводы сделали, – Юсов об отравлении жены Буданова и его коллег
28 ноября ряд СМИ написал, что жену главы ГУР Марианну Буданову отравили. Затем в ГУР подтвердили эту информацию и сообщили, что начали внутреннее расследование инцидента.
Кроме жены Кирилла Буданова, с отравлением госпитализировали также нескольких сотрудников разведки. В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, как чувствуют себя потерпевшие и есть ли первые результаты расследования, передает 24 Канал.
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В каком состоянии пострадавшие
По словам Юсова, самочувствие жены Буданова и разведчиков "приемлемо". Госпитализация закончилась. Однако впереди у пострадавших – длительный курс лечения. Они постоянно находятся под медицинским контролем.
Представитель ГУР подчеркнул, что украинские врачи вовремя заметили признаки отравления и предотвратили возможные негативные последствия.
Известно, что ухудшение самочувствия поначалу ощутила супруга Буданова. Работники разведки сразу не заметили симптомов отравления, потому что они значительно больше по весу и росту.
На каком этапе расследование
Юсов подчеркнул, что процесс расследования не быстрый. Когда будут какие-либо результаты, которые можно будет сообщить обществу, это обязательно сделают.
Разведчик отметил, что ГУР приняло дополнительные меры безопасности. "Все необходимые действия и выводы сделаны", – подчеркнул военный.
Напомним, ранее Главное управление разведки начало внутреннее расследование инцидента. Им занимается подразделение собственной безопасности ГУР, поскольку речь идет о вероятной спецоперации, направленной против сотрудников разведки и членов их семей.
Отравления Марианны Будановой и разведчиков: что известно
- 28 ноября медиа распространили информацию, которую затем подтвердили официально, что Марианну Буданову и разведчиков ГУР отравили. Супругу и коллег Буданова госпитализировали.
- Сам глава украинской разведки не пострадал.
- В СМИ предполагали, что их отравили тяжелыми металлами, вероятно, через пищу. Впоследствии Юсов подтвердил, что это были ртуть и мышьяк, содержание которых кратно превышает все допустимые нормы.
- Инцидент расследуется как попытка убийства.
- Пока неизвестно, было ли это разовое отравление или постепенное.