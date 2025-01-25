Так никто и не доехал: ВСУ отбили попытку россиян продвинуться на Покровском направлении

Продолжается ожесточенная борьба на фронте, в частности, на Покровском направлении. Там украинская армия в очередной раз отразила попытку наступления российских войск.

Произошло это 25 января вблизи населенного пункта Елизаветовка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Россия потеряла несколько единиц техники

Утром 25 января российская армия с Воздвиженки попыталась заехать в Елизаветовку. Однако, эта попытка была неудачной.

Россияне пытались наступать на Елизаветовку / Карта DeepState

Враг потерял по меньшей мере десяток единиц военной техники.

"Сначала двигался танк, задача которого была пробить маршрут, но он был поражен. После этого с Воздвиженки выдвинулось 9 ВВТ врага, из которых 6 уничтожены сразу, а 3 поражены во время отката", – рассказали аналитики DeepState.

Также было уничтожено по меньшей мере 2 "мотопедика", которые двигались на противоположной стороне села.

Вероятно, позже подразделения, которые осуществляли поражение, опубликуют соответствующие видео.