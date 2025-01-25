Сталося це 25 січня поблизу населеного пункту Єлизаветівка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Росія втратила декілька одиниць техніки

Вранці 25 січня російська армія з Воздвиженки спробував заїхати в Єлизаветівку. Однак, ця спроба була невдалою.

Росіяни намагалися наступати на Єлизаветівку / Карта DeepState

Ворог втратив щонайменше десяток одиниць військової техніки.

"Спочатку рухався танк, задача якого була пробити маршрут, але його було уражено. Після цього з Воздвиженки висунулося 9 ОВТ ворога, з яких 6 знищені одразу, а 3 уражено під час відкату", – розповіли аналітики DeepState.

Також було знищено щонайменше 2 "мотопедика", які рухалися на протилежному боці села.

Ймовірно, пізніше підрозділи, які здійснювали ураження, опублікують відповідні відео.