О "пленках Порошенко и Путина" – в эфире программы "Политанатомия" говорили политолог Владимир Фесенко, политический эксперт Тарас Семенюк и Дмитрий Симанский.

Нещодавно оприлюднили плівки нібито розмови Петра Порошенка з Володимиром Путіним. В ефірі 24 каналу експерти розповіли, чи має Президент України Володимир Зеленський реагувати на "злиту" розмову й показати своє ставлення до цього.

До теми "Плівки Порошенка і Путіна": що відомо про скандал

Про можливу реакцію Зеленського на плівки

Володимир Фесенко: Якщо будуть питання від журналістів, то треба буде реагувати. Але дуже стримано й суто з правової позиції, мовляв, треба розслідувати витік. Але реагувати по суті не треба. Інакше будь-яке оцінювальне судження відразу викличне негатив, начебто Зеленський знову воює проти Порошенка.

Це технологія, коли створюється штучний конфлікт із Зеленським. Він вигідний для Порошенка і відновлює цю історію протистояння, яка була під час президентських виборів.

До того ж, у такий спосіб створює ситуацію, коли він – лідер опозиції. Так колись робила Юлія Тимошенко, зараз – Петро Порошенко. Шарій же використовує таку саму технологію – штучно створює конфлікт із Зеленським. У цьому випадку Зеленському не треба підігрувати цій технології.

Дмитро Сіманський: За цей час Зеленський добре підтягнув свої президентські "скіли". Рік тому, його ще можна було "розкрутити" на реакцію.

Тарас Семенюк: Зеленському не потрібно реагувати. Він ж показує – ось, подивіться на лідерів нації попередніх років. Все. Робіть висновки самі. Йому, за великим рахунком, і коментувати нічого не потрібно.

Що відомо про розмову начебто Путіна та Порошенка?

Ексрегіонал Деркач оприлюднив плівки розмови начебто Порошенка з Путіним. Він запевнив, що це відбулося через 2 місяці після важких боїв і трагедії в Дебальцевому у 2015 році. Розмова нібито між п'ятим президентом України та Росії пройшла у невимушеному тоні, вони часто жартували.



У пресслужбі Петра Порошенка записи назвали сфальсифікованими. А прессекретар російського президента Дмитро Пєсков відмовився коментувати плівки.



24 каналу в пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили, що після оприлюднення попередніх частин "плівок Порошенка" відкрито кримінальне провадження щодо незаконного злиття інформації. Наразі експертиза не підтвердила правдивості записів.

Чи вплине це на політичну кар'єру Порошенка

Тарас Семенюк: На Порошенка це не впливатиме погано. Він буде це використовувати як можливість представити, що це 5 колона працює проти нього, проти лідера опозиції та проти Європи, адже нас нібито хочуть відвернути.