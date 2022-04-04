Отрубленные конечности, убитые дети, изнасилованные женщины, – Зеленский о геноциде на Киевщине
4 апреля 2022 , 16:07Читати новину українською
Те зверства, которые совершали российские оккупанты в Буче Киевской области – не что иное, как геноцид украинского народа.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Буче, передает 24 канал.
Внимание В Буче нашли тела людей, которых пытались сжечь: это семья с детьми
То, что сделали россияне с этим современным городком – это характеристика российских военных, которые относятся к людям хуже, чем к животным.
Тысячи людей убитых и замученных, с отрубленными конечностями, убитые дети. Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид. Это и есть геноцид,
– подчеркнул глава государства.
К теме смотрите видео, как оккупанты пытали людей в одном из подвалов Бучи: