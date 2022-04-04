Отрубленные конечности, убитые дети, изнасилованные женщины, – Зеленский о геноциде на Киевщине

Те зверства, которые совершали российские оккупанты в Буче Киевской области – не что иное, как геноцид украинского народа.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Буче, передает 24 канал.

Внимание В Буче нашли тела людей, которых пытались сжечь: это семья с детьми

То, что сделали россияне с этим современным городком – это характеристика российских военных, которые относятся к людям хуже, чем к животным.

Тысячи людей убитых и замученных, с отрубленными конечностями, убитые дети. Это военные преступления, и это будет признано миром как геноцид. Это и есть геноцид,

– подчеркнул глава государства.

К теме смотрите видео, как оккупанты пытали людей в одном из подвалов Бучи: