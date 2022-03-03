Отсюда атакуют Украину: обнародовали спутниковые фото аэродромов России и Беларуси
Источник:твиттер @ImageSatIntl
В сети 3 марта обнародовали спутниковые фото трех российских аэродромов, откуда чаще всего осуществляют обстрелы Украины. На этих фотографиях видно много видов техники оккупантов.
Изображение сделала и обнародовала частная израильская разведывательная фирма ImageSat Intl. На них сразу же подписали вероятные модели подмеченных аппаратов.
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Следует заметить, что техники достаточно много. Однако это явно не масштабы "лучшая армия в мире", которую обычно прославляют вражеские пропагандисты.
В российском аэропорту Шаталово в этот момент было 20 истребителей. Из них смогли идентифицировать:
- два Су-24;
- один Су-35;
- два Су-26 или Су-30.
Аэродром Шаталово в России / Фото ImageSat Intl
В Минске у оккупантов стоит 2 вертолета:
- Ми-26 – большой грузовой;
- Ми-8 – двухдвигательный вертолет
Аэродром оккупантов в Минске / Фото ImageSat Intl
На аэродроме в белорусских Барановичах разведчики уже насчитали больше всего. Там были самолеты:
- МиГ-29;
- Су-24;
- Су-27;
- Су-30;
- Ан-24.
Белорусский аэродром Барановичи / Фото ImageSat Intl
Также в Минске обнаружили один военно-транспортный самолет Ил-76. У него турборакетные двигатели, сконструированные в СССР.
Один из самолетов оккупантов в Минске / Фото ImageSat Intl
Но относительно большого количества техники можно не беспокоиться, потому что оно резко уменьшается. Стоит вспомнить, что среди украинских защитников есть легендарный летчик Миг-29 – Призрак Киева. Он самостоятельно уже сбил более 20 самолетов оккупантов. Благодаря этому герою на украинской земле крушились следующие модели аппаратов России:
- Су – 35;
- Су – 27;
- МиГ – 29;
- Су – 25.
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