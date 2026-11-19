В Киеве ввели онлайн-мониторинг общественного транспорта в условиях сбоев в работе спутниковой навигации. Данные о движении автобусов, трамваев и троллейбусов теперь обновляются каждые 3 минуты во время воздушных тревог.

Об этом 19 ноября сообщили в КГГА.

Как работает ресурс во время тревог?

По сообщению местных властей, КП "Киевпастранс" обновило функционал, поэтому теперь за движением наземного транспорта можно будет наблюдать даже во время воздушных тревог. Предприятие подключило к новой системе весь подвижной состав, который в настоящее время обслуживает городские маршруты.

Система использует альтернативные источники данных, поэтому информация о местонахождении транспорта обновляется даже тогда, когда спутниковая навигация работает нестабильно,

– пояснили в КГГА.

Найти нужный автобус, троллейбус или трамвай и увидеть его движение пассажиры могут на официальном сайте "Киевпастранса" в разделе "Транспорт online".

В дальнейшем разработчики планируют улучшить сервис и сократить интервал обновления данных на интерактивной карте до 1–2 минут.

Кстати, в Киеве уже начали строить понтонные переправы через Днепр на случай критического повреждения мостов. По словам главы Деснянской РГА Максима Бахматова, их могут обустроить за несколько месяцев. В первую очередь переправы будут рассчитаны на движение транспорта, критически важного для жизнедеятельности города.