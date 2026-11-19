Про це 19 листопада повідомили у КМДА.

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Як працює ресурс під час тривог?

За повідомленням місцевої влади, КП "Київпастранс" оновило функціонал, тож тепер за рухом наземного транспорту можна буде спостерігати навіть під час повітряних тривог. Підприємство підключило до нової системи весь рухомий склад, який наразі обслуговує міські маршрути.

Система використовує альтернативні джерела даних, тому інформація про розташування транспорту оновлюється навіть тоді, коли супутникова навігація працює нестабільно– пояснили у КМДА.

Знайти потрібний автобус, тролейбус чи трамвай та побачити його пересування пасажири можуть на офіційному сайті Київпастрансу в розділі "Транспорт online".

Надалі розробники планують покращити сервіс та зменшити інтервал оновлення даних на інтерактивній карті до 1-2 хвилин.

До речі, у Києві вже почали будувати понтонні переправи через Дніпро на випадок критичного пошкодження мостів. За словами очільника Деснянської РДА Максима Бахматова, їх можуть облаштувати за кілька місяців. Насамперед переправи будуть розраховані для руху транспорту, критично важливого для життєдіяльності міста.