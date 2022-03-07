Отсрочено введение РРО для всех физических лиц-предпринимателей

Денис Шмыгаль заявил, что в условиях войны все должны работать слаженно, собранно и в полную силу. Премьер объяснил, что правительство отсрочило внедрение кассовых аппаратов для всех физических лиц-предпринимателей.

Соответствующую информацию Денис Шмыгаль сообщил в ходе обращения. Это случилось 7 марта – на 12-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Обратите внимание Правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора, кроме регулирования цен

Шмыгаль рассказал, что правительство отсрочило внедрение РРО для ФЛП

Денис Шмыгаль заявил, что правительство откладывает уплату налогов для всех предприятий, которые не способны их заплатить.

Четвертое, будет отсрочено введение РРО (регистратор расчетных операций или проще – кассовый аппарат – 24 канал) для всех физических лиц-предпринимателей,

– заявил Шмыгаль.

Добавил, что также правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием. Также уже установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса.

"Все решения и ряд других дополнительных, необходимых для того, чтобы этот пакет поддержки заработал, уже приняты или будут приняты органами власти в ближайшее время", – объяснил премьер.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

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