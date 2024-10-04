Есть ли у аспирантов отсрочка по обновленным нормам законодательства

Право на отсрочку от мобилизации имеют все соискатели третьего образовательно-научного уровня.Поступить в аспирантуру можно на дневную форму обучения и на заочную по контракту.

Все ли аспиранты имеют право на отсрочку от военной службы, после изменений в законодательстве, рассказывает 24 Канал.

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Поступление в аспирантуру

Поступить в аспирантуру теперь можно только при некоторых условиях. В частности, нужно сдать тест по общенациональной компетенции и единый вступительный экзамен, с оценками не ниже 160 баллов.

Важно. При этом нельзя поступить в аспирантуру по контракту на дневную форму обучения. Аспиранты, которые получают образование на дневной форме, учатся только на бюджете.

В то же время, те, кто поступил ранее, до 2024 года, на аспирантуру на контракт и учатся на дневной форме, имеют право на отсрочку. Теперь же, если человек хочет поступить в аспирантуру на контракт, это можно сделать только на заочную форму.

Заочная и дневная форма обучения

Также важно понимать, что аспирант, который учится на заочной форме, не имеет права на отсрочку. Получат отсрочку только те аспиранты, которые учатся на дневной форме и за средства бюджета.

"Изменения в Порядок приема в 2024 году не касаются аспирантов, которые поступили ранее. Изменения касаются исключительно новых поступающих 2024 года, поэтому ранее зачисленные аспиранты на контракт, дневную форму и последовательное образование будут иметь право на отсрочку. Вечерняя и заочная формы получения образования никогда не предусматривали отсрочки от мобилизации", – объясняли в МОН.

К слову, в этом году абитуриенты могли поступить на дневную аспирантуру только по госзаказу. В то же время количество бюджетных мест увеличили вдвое – с традиционных 3200 до 7000.