Мобилизация студентов: кто имеет право на отсрочку, а кого – призовут

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получать повестки. Впрочем, студенты и аспиранты имеют право на отсрочку.

Как ее получить в 2025 году – сообщает 24 Канал со ссылкой на юридическую компанию INSEININ.

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Как получить отсрочку в 2025 году

В 2025 году произошли некоторые изменения в законодательстве, которые предотвращают злоупотребления отсрочкой от мобилизации среди студентов и аспирантов. Студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме, имеют право на отсрочку на весь период получения высшего образования. Это касается и аспирантов.

Важно! Форма финансирования не влияет на право на отсрочку. Бюджетная форма или контрактная – каждый студент имеет право на отсрочку.

Впрочем, если студенты получают второе или третье высшее образование, а также те, кто учится на заочной форме, не имеют права на отсрочку. Такие категории студентов могут быть призваны в ряды ВСУ.

Как студентам и аспирантам получить отсрочку

Для того, чтобы студентам получить отсрочку от мобилизации, можно обратиться лично в ТЦК или сделать это через приложение Резерв +.

Так, если обратиться в ТЦК, то следует подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины.

идентификационный код.

военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение).

справку из учебного заведения об обучении по дневной или дуальной форме с указанием даты завершения обучения.

Если подать заявление в Резерв+, то все данные предоставляются автоматически. После верификации и проверки всех данных в приложении будет отображаться поле об отсрочке от мобилизации.

К слову, право на отсрочку имеют и другие категории украинцев. Кроме студентов, отсрочку могут получить многодетные родители, лица с инвалидностью и тому подобное.