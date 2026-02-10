В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Однако отдельные военнообязанные могут потерять право на отсрочку из-за долгов.

Речь идет прежде всего о задолженности по уплате алиментов. Об этом сообщает Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Из-за чего можно потерять отсрочку?

В Украине во время действия мобилизации некоторые военнообязанные могут потерять право на отсрочку, если имеют подтвержденные долги. В частности, это касается задолженности по уплате алиментов, которая превышает установленный законом срок.

Специалисты объясняют, что в случае наличия значительной задолженности и открытого исполнительного производства государственные органы могут пересмотреть основания для предоставления отсрочки. В такой ситуации военнообязанного могут призвать на службу на общих основаниях.

Чтобы избежать потери отсрочки, необходимо своевременно выполнять финансовые обязательства и урегулировать долги.

В то же время каждый случай рассматривают индивидуально, с учетом оснований для отсрочки, предусмотренных законодательством.

Какое наказание может грозить за отказ от повестки и ВЛК?

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, а военнообязанные мужчины продолжают получать повестки. В то же время часть граждан пытается отказаться от их получения или прохождения военно-врачебной комиссии.

Адвокат Марина Бекало объяснила, что за неявку по повестке предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен, который в случае неуплаты удваивается.