Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку с 1 мая

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В связи с этим военнообязанных могут призвать на службу.

Однако, определенным категориям мужчин доступна отсрочка от мобилизации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".

Смотрите также Бронирование от мобилизации в 2025 году: могут ли такого работника призвать в армию

Какие категории военнообязанных могут получить отсрочку

Юрист Дмитрий Франчук рассказал изданию, что основными основаниями для предоставления отсрочки от мобилизации є:

семейные обстоятельства, такие как наличие трех или более детей, которым не исполнилось 18 лет или самостоятельное воспитание несовершеннолетнего ребенка. Кроме этого, отсрочку от службы можно получить в случае ухода за человеком с инвалидностью или тяжелой болезнью;

состояние здоровья (инвалидность или непригодность к службе);

получение первого высшего образования;

служебная необходимость (военнообязанное лицо может получить бронирование, если работает на предприятии, которое признали критически важным для украинской экономики).

Отметим, что для оформления нужно собрать документы, которые подтверждают основание для отсрочки. Перед тем, как получить ее, необходимо написать заявление на имя начальника ТЦК, в котором мужчина стоит на учете.

Стоит указать основание для предоставления отсрочки и указать перечень документов, которые прилагаются и подтверждают это основание, а затем пройти ВВК. Если у лица уже есть действительное заключение ВВК, то ему только нужно приобщить его к пакету документов, которые будут предоставляться вместе с заявлением.

После подачи пакета документов нужно ждать решения ТЦК о предоставлении отсрочки, которое примет руководитель. Впрочем, если просьба о предоставлении отсрочки будет отклонена, то такое решение можно обжаловать через высший орган ТЦК или в суде.