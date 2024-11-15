Лубинец предлагает дать отсрочку еще одной категории мужчин: о ком говорится

В Украине 18 мая 2024 года начал действовать новый закон о мобилизации. Согласно ему, бывшие военнопленные имеют право быть уволенными с военной службы, однако гражданские, которые также были в российском плену, такой возможности не имеют.

Сейчас Дмитрий Лубинец предлагает предоставить право на отсрочку и этой категории людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение омбудсмена.

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Кому могут предоставить право на отсрочку

Лубинец отметил, что, согласно действующему законодательству, бывшие военнопленные имеют право быть уволенными с военной службы, если они не выразили желание продолжать службу. Также они имеют право не подлежать принудительной мобилизации. В то же время гражданские мужчины, которые были незаконно лишены свободы Россией и тоже находились в ненадлежащих условиях и подвергались пыткам, подлежат мобилизации наравне с другими военнообязанными.

Омбудсмен поделился, что семьи незаконно заключенных гражданских и общественные организации обращаются к нему, поскольку в этом году участились случаи возвращения гражданских мужчин, которые сталкиваются с вопросом мобилизации. Они обеспокоены, что освобожденные родственники снова будут иметь риск заключения или плена. Как следствие – их физическое и психическое здоровье не сможет выдержать. Также родственники видят дискриминационный характер украинского законодательства.

Проблемой является то, что международных стандартов, регулирующих права таких лиц, не существует. Украина впервые столкнулась с ситуацией, когда государство-агрессор в нарушение норм международного гуманитарного права задерживает гражданских лиц. Нашему государству самому приходится создавать правовые стандарты, которые будут примером для других стран,

– подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен уже обратился в профильные комитеты, чтобы предоставить право на отсрочку такой категории мужчин. Чтобы решить пробелы в законодательстве, надо внести изменения в следующие документы: