Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, освобождает ли отсрочка от повестки
- Адвокат Роман Кичко объяснил, что даже с отсрочкой военнообязанное лицо может получить повестку.
- Кичко рассказал о распространенных нарушениях при внесении военнообязанных в розыск.
Наличие отсрочки не освобождает гражданина от обязанности реагировать на вызовы в ТЦК по повестке. Следует сразу заниматься ее оформлением, если военнообязанный имеет на это основания.
Об этом адвокат Роман Кичко рассказал в интервью Украинскому Радио.
Смотрите также Диджитализация не стоит на месте: как по-новому будут вручать повестки в 2026 году
О каких нарушениях прав военнообязанных рассказал Кичко?
Даже наличие отсрочки не освобождает от обязанности явиться по повестке, а самым распространенным нарушением прав военнообязанных остается безосновательный отказ в ее оформлении.
Если из практики, с чем мы чаще всего сталкиваемся, то это безосновательный отказ в оформлении отсрочки. К сожалению, такие случаи до сих пор случаются. Хотя законодательство уже не претерпевает таких изменений, как раньше, но, к сожалению, все равно случаются безосновательные отказы,
– отметил Кичко.
Адвокат пояснил, что лично обращался в отношении нескольких людей, из-за чего их розыски снимали, поскольку на них не распространялись определенные требования в то время. Он добавил, что даже наличие отсрочки не освобождает от обязанности явиться по повестке: мобилизация к таким лицам не применяется, но если поступает повестка, ее нужно выполнить
Он заметил, что приложение для воинского учета в Резерв+ берет некоторые данные из реестров автоматически, поэтому вполне могут быть технические ошибки, из-за которых гражданина объявляют в розыск.
По словам юриста, даже если человек внес все учетные данные, которые предусматривает система, это все равно не гарантирует, что у ТЦК не возникнут дополнительные вопросы, на которые нужно будет ответить.
Актуальные новости о мобилизации в Украине
Постановка на воинский учет теперь возможна онлайн через приложение Резерв+ для определенных категорий граждан Украины.
В 2026 году отсрочку от призыва могут не предоставить студентам, которые получают второе высшее образование и многодетным родителям с задолженностью по алиментам.
Новый законопроект предусматривает расширение полномочий ТЦК и СП в маленьких населенных пунктах.