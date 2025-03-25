Насколько предоставится отсрочка от мобилизации после операции
- Военнообязанный, который перенес операцию, имеет право на отсрочку от мобилизации до полного выздоровления.
- Юрист Юрий Айвазян отметил, что мужчины не должны самостоятельно появляться на медосмотр в ТЦК.
Если военнообязанный перенес операцию, то он имеет право на отсрочку. Мобилизовать его и вызвать на ВВК невозможно в период восстановления.
Гражданин, который имел статус ограниченно годного и должен был пройти ВВК до 4 февраля, в этот период получил серьезную травму и вынужден минимум четыре месяца перемещаться на костылях. Мужчина поинтересовался на портале "Юристы.UA", надо ли ему проходить ВВК для бывших ограниченно годных и могут ли его мобилизовать, передает 24 Канал.
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Предоставляют ли отсрочку после операции
Гражданину ответил адвокат Юрий Айвазян. По словам эксперта, военнообязанные должны появляться на ВВК по повестке от ТЦК. В законодательстве не предусмотрено, что мужчины должны прибывать на медосмотр в ТЦК самостоятельно.
Также юрист отметил, что после операции военнообязанный должен получить отсрочку до окончательного выздоровления.
Поэтому вам должны предоставить временную непригодность, поскольку не вижу, как можно мобилизовать человека на костылях,
- заверил Айвазян.
Напомним, что бывшие ограниченно годные обязаны пройти повторное ВВК до 5 июня 2025 года. Заключение ВВК действует один год, за несвоевременное обновление статуса предусмотрена административная ответственность со штрафом от 17 000 до 25 000 гривен.