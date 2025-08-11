Это случается в том случае, если военнообязанный не оформил ее официально. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий "РБК-Украина" младшей юристки юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Анастасии Швыткиной.

Могут ли мобилизовать человека во время оформления отсрочки?

По словам юристки, пока рассматривают заявление на отсрочку, которую уже подали в ТЦК, подлежать мобилизации человек не должен.

Статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определены категории военнообязанных граждан, которые не подлежат призыву и имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако наличие оснований для получения отсрочки не препятствует мобилизации.

То есть даже при наличии оснований для отсрочки, если человек не обращался в ТЦК и СП с целью оформления такой отсрочки, его могут мобилизовать, и такие действия территориального центра комплектования и социальной поддержки являются законными,

– объясняет Швыткина.

Она добавляет, что пунктом 60 постановления Кабмина №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" определено, что до принятия комиссией решения о предоставлении отсрочки или отказа в этом военнообязанный не подлежит призыву на военную службу по мобилизации, на особый период.

В связи с этим, его не могут мобилизовать, пока ТЦК и СП приняли и рассматривают заявление на отсрочку.

Чтобы воспользоваться правом на отсрочку во время мобилизации, надо получить соответствующую справку от ТЦК и СП или отметку в приложении Резерв+. По словам Швыткиной, в зависимости от позиции ТЦК и СП такое заявление можно подать лично прибыв в учреждение или отправить его по почте заказным письмом.

Обычно срок рассмотрения заявления комиссией составляет до 7 календарных дней, а в некоторых случаях – до 15 календарных дней. По результатам его рассмотрения и представленных документов, военнообязанному может быть предоставлена отсрочка от мобилизации или отказано в связи с отсутствием оснований для ее предоставления.

Юрист отмечает, что иногда существуют существенные проблемы с процедурой подачи заявления на отсрочку от мобилизации, ведь не все ТЦК предоставляют надлежащее подтверждение ее принятия (отметка, регистрационный номер, фото), а без этого доказать факт обращения почти невозможно.

Бывает, что людей мобилизуют во время рассмотрения заявления или даже до его подачи. Это связано с тем, что работники ТЦК и СП сознательно игнорируют факт подачи заявления на получение отсрочки или считают такое заявление поданным безосновательно.

Именно поэтому важно настаивать на регистрации заявления в день подачи и требовать официальное подтверждение, ведь наличие оснований для отсрочки не защищает от мобилизации без оформленного статуса.