Отсрочка от мобилизации: имеет ли на нее право сейчас студент, получающий второе образование

По состоянию на сегодняшний день получение образования по дневной форме обучения является основанием для отсрочки от мобилизации. Как это повлияет на новый законопроект и касается ли он тех, кто уже учится, – объясняем далее.

Дело в том, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9672, которым предусмотрены изменения в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", предусматривающие отмену отсрочки от призыва во время мобилизации для некоторых студентов. Юрист Михаил Лобунько объяснил, могут сейчас получить отсрочку от призыва мужчины, получающие второе высшее образование.

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В указанной статье нет никакого упоминания о том, какое именно образование дает право на отсрочку. То есть можно получать второе или третье образование главное, чтобы получение такого образования было по дневной форме обучения. Но данное основание может быть изменено со вступлением в силу законопроекта,

– отметил Михаил Лобунько.

Согласно указанным изменениям, право на отсрочку за студентами сохраняется, но при наличии определенных условий и дополнений. В частности, предлагается не предоставлять отсрочку военнообязанным, которые получают второе высшее образование.

Учитывать возраст для сохранения отсрочки

Например, лицо имеет диплом бакалавра или магистра по одной специальности и в случае поступления на бакалавриат или магистратуру по другой специальности право на отсрочку у такого лица не будет. Но если военнообязанный имеет диплом бакалавра и решил по этой же специальности получить диплом магистра, то считается, что он получает первое высшее образование. Есть

Также в законопроект указано, что право на отсрочку теряется, если обучение началось соискателем образования после достижения 30 лет или в год в котором соискателю образования должно было исполниться 30 лет.

Фактически военнообязанные мужчины 29 – 30 лет и старше без права на получение отсрочки от мобилизации в связи с учебой.

Конечно для всех странный критерий по возрасту, некоторые считают его дискриминационным, но это лишь законопроект, который может быть доработан народными депутатами, а может и остаться и в такой редакции.

– подчеркнул юрист.

Если отсрочка по этому основанию уже оформлена

По словам юриста, в этом случае будет ли такая отсрочка сохранена спрогнозировать трудно, ведь данный механизм должен быть рассмотрен и утвержден в переходных и заключительных положениях закона, принятого в окончательной редакции.

Пока изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не внесены, лица, получающие какое-либо образование по дневной форме обучения, имеют право на отсрочку от мобилизации и могут подать соответствующее заявление в ТЦК и СП.