Річ у тому, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9672, яким передбачено зміни до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що передбачають скасування відстрочки від призову під час мобілізації для деяких студентів. Юрист Михайло Лобунько пояснив, чи можуть зараз отримати відстрочку від призову чоловіки, які здобувають другу вищу освіту.

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У вказаній статті не має жодної згадки про те яка саме освіта дає право на відстрочку. Тобто можна здобувати другу або третю освіту головне, щоб здобуття такої освіти було за денною формою навчання. Але дана підстава може бути змінена з набранням чинності законопроєкту,

– зазначив Михайло Лобунько.

Відповідно до вказаних змін право на відстрочку за студентами зберігається, але за наявності певних умов та доповнень. Зокрема, пропонується не надавати відстрочку тим військовозобовязаним, які здобувають другу вищу освіту.

Як це працює на практиці. Наприклад, особа має диплом бакалавра або магістра за однією спеціальністю і в разі вступу на бакалаврат або магістратуру за іншою спеціальністю право на відстрочку у такої особи не буде. Але якщо військовозобов'язаний має диплом бакалавра і вирішив за цією ж спеціальністю отримати диплом магістра, то вважається, що він отримує першу вищу освіту. Тобто має бути послідовність у здобутті ступеня вищої освіти.

Враховуватимуть вік для збереження відстрочки

Також у законопроєкт вказано, що право на відстрочку втрачається, якщо навчання розпочалося здобувачем освіти після досягнення 30 років або в рік в якому здобувачу освіти мало б виповнитися 30 років.

Фактично військовозобов'язані чоловіки 29 – 30 років і старше не матимуть права на отримання відстрочки від мобілізації у зв'язку з навчанням.

Звичайно для всіх є дивним критерій щодо віку, дехто вважає його дискримінаційним, але це лише законопроєкт, який може бути доопрацьований народними депутатами, а може й залишитися і в такій редакції,

— наголосив юрист.

Якщо відстрочка за цією підставою вже оформлена

За словами юриста, у цьому випадку чи буде така відстрочка збережена спрогнозувати важко, адже даний механізм повинен бути розглянутий та затверджений у перехідних та прикінцевих положеннях закону, який буде прийнятий в остаточній редакції.

Поки зміни до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” не внесено, особи, що здобувають будь-яку освіту за денною формою навчання мають право на відстрочку від мобілізації та може подати відповідну заяву до ТЦК та СП.