Погиб родственник на войне: кто может получить отсрочку от мобилизации

Верховная Рада поддержала законопроект №11391. Теперь военнообязанные, чьи неполнородные родственники погибли во время участия в боевых действиях, могут получить отсрочку.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Эту инициативу поддержали 310 депутатов.

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Рада приняла предоставление отсрочки еще одной категории мужчин

Так, согласно законодательству, военнообязанные мужчины, чьи неполнородные брат/сестра погибли или пропали без вести на войне, смогут получить отсрочку от мобилизации.

Но этой правкой нанесли большую боль многим семьям, кто потерял близких на войне. Семьи, которые обратились с обращением о внесении изменений в Закон о мобилизации путем возвращения изъятой нормы, считают, что отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, это не в их силах,

– говорится в пояснительной записке законопроекта.

! То, получит ли лицо отсрочку от службы, решает комиссия, которую создают при ТЦК. Ее состав будет зависеть от того, о какой причине отсрочки будет заявлять призывник.