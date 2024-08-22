Погиб родственник на войне: кто может получить отсрочку от мобилизации
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада поддержала законопроект №11391. Теперь военнообязанные, чьи неполнородные родственники погибли во время участия в боевых действиях, могут получить отсрочку.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Эту инициативу поддержали 310 депутатов.
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Рада приняла предоставление отсрочки еще одной категории мужчин
Так, согласно законодательству, военнообязанные мужчины, чьи неполнородные брат/сестра погибли или пропали без вести на войне, смогут получить отсрочку от мобилизации.
Но этой правкой нанесли большую боль многим семьям, кто потерял близких на войне. Семьи, которые обратились с обращением о внесении изменений в Закон о мобилизации путем возвращения изъятой нормы, считают, что отправлять второго сына на войну, когда погиб первый, это не в их силах,
– говорится в пояснительной записке законопроекта.