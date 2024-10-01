Могут ли мобилизовать отца ребенка с инвалидностью: объяснение юристов

В случае, если военнообязанный воспитывает ребенка с инвалидностью, за ним предусмотрено право на отсрочки от призыва на военную службу.

Чтобы ее получить, нужно собрать соответствующие документы и подать заявление в районный ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете. Главные нюансы оформления отсрочки в этом случае объяснили юристы компании INSEININ.

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Какие документы нужны

Прежде всего важно понимать, что право на отсрочку возможно в случае недостижения ребенком совершеннолетия. Получить отсрочку могут военнообязанные, которые воспитывают ребенка с инвалидностью и являются законными представителями (родителями, опекунами попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями.

Пакет документов, чтобы подтвердить родственные связи с ребенком:

родители – свидетельство о рождении ребенка;

опекуны, попечители – решение районной, районной в мм. Киеве и Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае образования) совета, сельского, поселкового совета объединенной территориальной общины или решение суда об установлении опеки, попечительства и свидетельство о рождении ребенка;

усыновители – решение суда об усыновлении и свидетельство о рождении ребенка;

приемные родители – решение районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета об устройстве ребенка в приемную семью или договор об устройстве детей на совместное проживание и воспитание в приемной семье и свидетельство о рождении ребенка;

родители-воспитатели – решение районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе совета об устройстве ребенка в детский дом семейного типа или договор об организации деятельности детского дома семейного типа и свидетельство о рождении ребенка.

Конечно, необходимо иметь документы, подтверждающие инвалидность ребенка, это могут быть: медицинское заключение о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет по форме, утвержденной МОЗ, или индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью, выдана врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения.

Подача заявки

Для оформления отсрочки от мобилизации военнообязанный должен обратиться в районный ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете и подать заявление на отсрочку вместе с документами, которые подтверждают право на отсрочку от мобилизации.

Далее заявление вместе с документами должна рассмотреть специально созданная комиссия по вопросам отсрочки в срок – 7 дней и выдать военнообязанному справку об отсрочке. А также внести сведения об отсрочке в Единый государственный реестр военнообязанных, призывников и резервистов.

Важно! Военнообязанные, которые находятся на учете и обратились в ТЦК и СП, чтобы оформить отсрочку, не могут направляться на прохождение ВВК. Отсрочка оформляется без прохождения медицинского осмотра.

Если ребенку исполнилось 18 лет

Родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I-II группы также имеют право на оформление отсрочки от мобилизации.

В таком случае в районный ТЦК и СП необходимо направлять следующие документы: